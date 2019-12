Ravello, Costiera amalfitana. Un consiglio comunale animato, con gli scontri fra l’opposizione di Wuilleumier e Salvatore Di Martino che non sono mancati, ma alla fine volti sereni , lasciamo però ai lettori giudicare guardando la diretta del consiglio della cittadina della Costa d’ Amalfi. Dario Cantarella , non ancora ufficialmente uscito dalla maggioranza, in stand by. Ma sono stati tanti gli argomenti discussi all’ordine del giorno e in cantiere c’è sempre la problematica della Fondazione Ravello, per cui entro gennaio sarà convocato un nuovo consiglio comunale nelle more di una situazione ancora da definirsi con il mandato di Felicori, il Commissario nominato da De Luca presidente dalla Regione Campania, scaduto.

Il tanto atteso Consiglio Comunale di Ravello si è svolto in un clima teso di preoccupazione per gli sviluppi politici dei rapporti interni al Gruppo di Maggioranza e fra le varie componenti.

Il resoconto puntuale degli interventi sugli aspetti più politici, forse sarebbe sterile e poco comprensibile ai non addetti ai lavori, anche perché da più parti erano stati preventivati fuochi pirotecnici ed esplosioni; proviamo quindi a riportare il nostro pensiero che non è il resoconto della seduta e non ha la pretesa di essere un “Verbale” puntuale.

Da diverso tempo il Consigliere Cantarella ha avuto divergenze con il Gruppo di Maggioranza che hanno visto anche momenti di frizione acute con dichiarazioni ufficiali che hanno dato la stura al bailamme di paese . Noi da osservatori esterni abbiamo però verificato che, mentre le dichiarazioni e gli atteggiamenti dei Consiglieri di Maggioranza e del Sindaco erano sterilizzati da interessi personali e partitici, gli esterni ed estranei al Gruppo di Maggioranza variavano dal mestare acqua nel mortaio, al facciamoci del male, per finire al tanto peggio tanto meglio.

In tutto questo la tifoseria esterna si ripartiva proporzionalmente alle parti in gioco, cercando di portare acqua al mulino della fazione, ma alcuni anche al proprio mulino personale.

Quelli più “saggi” e vicini al Gruppo di Maggioranza hanno avviato da tempo un percorso di dialettica politica per produrre il meglio per Ravello e per la cittadinanza.

I punti all’ordine del giorno si sono snocciolati con la solita liturgia dei si e dei no, preceduti da qualche stilettata della minoranza verso il Vice Sindaco accusato di non avere peso all’interno dell’Amministrazione sulla base di alcuni scambi di messaggi social e mail che vertevano sulla cena con gli anziani di Ravello di cui abbiamo già parlato ieri, mentre la querelle interna alla maggioranza che tutti si attendevano che deflagrasse, si è risolta con una richiesta di intervento del Consigliere Cantarella su argomenti non all’ordine del giorno che il Sindaco, regolamento alla mano, non ha autorizzato; il siparietto che ne è seguito con Cantarella che scambiava simpaticamente battute all’orecchio con il Sindaco, ha dato più l’dea di due vecchi amici che non vedono l’ora di ritrovarsi, che due contendenti in cerca di scontro; insomma più una situazione pre concordata che improvvisata. D’altra parte che le diplomazie fossero all’opera per superare il guado è cosa nota ed evidente.

Abbiamo visto facce sorridenti (i più) e qualche deluso ma proprio qualche.

Ravello non sta certo attraversando un bel periodo; a ben vedere la gran parte dei problemi e dei dissapori hanno origini esterne al paese e finiscono per coinvolgere il tessuto sociale e politico per intero. Purtroppo le sponde locali agli attacchi e agli attaccanti esterni sono sotto gli occhi di tutti e non vogliamo di certo alimentare polemiche, anche perché se le nostre informazioni sono esatte, e crediamo che lo siano parecchio, a breve dovrebbe prevalere la progettualità sana e propositiva, a dispetto di quella distruttiva che tanti guasti sta facendo; non è un caso che proprio nei momenti più delicati, Ravello si è saputa ritrovare unita e compatta contro chi riteneva e ritiene ostile al territorio e ai Ravellesi, la stragrande maggioranza si unita intorno e a favore del Direttore di Villa Rufolo ad iniziare dall’Amministrazione Comunale, ovviamente è stata anche l’occasione per far emergere chi tiene veramente al bene comune del territorio e chi, invece, il territorio lo ritiene un mezzo per perseguire beni personali e di parte.

Anche in questa vicenda la nostra lettura è positiva, non certo nell’interesse di questo o quel Consigliere Comunale, ma di un territorio che ha bisogno di serenità e collaborazione per continuare a crescere. Per chi aspettava gli spettacoli pirotecnici ci sono le feste Patronali e il prossimo Capodanno, per il quale nella sala consiliare di Ravello ci si sono stati gli scambi di auguri fra i Consiglieri ed il pubblico.