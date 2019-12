Ravello, cede la terra: ancora in località Casa Rossa. Oggi la delibera dello stato di calamità naturale

Sembrano non dare tregua le frane e gli smottamenti dovuti alle forti precipitazioni. Ancora una volta si è verificato in località Casa Rossa.

Non è la prima volta che nei giorni recenti si verificano catastrofi del genere a Ravello, soprattutto a Casa Rosa, così come in Costiera, che ultimamente è sottoposta a queste violente catastrofi naturali.

Sono prontamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco, che negli ultimi minuti hanno terminato il loro intervento. Le strade del territorio comunale invece, continuano ad essere monitorate dai volontari della P.A. Millenium Amalfi.

Intanto, il comune di Ravello comunica che è stato attivato ed integrato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) che presiederà le attività dello stato di emergenza. Oggi la giunta municipale delibererà lo stato di calamità naturale.

Il Comando di Polizia Municipale, sede del Centro Operativo Comunale, resta a disposizione per eventuali segnalazioni al numero 089857498.