Il ragù della \"Signora Bettola\" è buono come quello di Eduardo

Antonella Morea, attrice, cantante e regista del grande teatro italiano, da sempre ospite graditissimo di Positano e del Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello, quest’anno alla sua XVI edizione con direttore artistico Gerardo d’Andrea e il supporto prezioso della giunta a guida Michele De Lucia, martedì 17 dicembre alle ore 19:00 si proporrà come chef preparando una cena speciale per 25 ospiti del Ristoro Sant’Egidio di Napoli, presso il Convento di San Pasquale a Chaia. Antonella Morea, che in passato ha impersonato la Signora Bettola, con i cuochi Gianluca Amoroso e Nicola Santoro e con Massimo Miccio rappresentante dell’Associazione benefica, si metterà ai fornelli per solidarietà. Protagonista del menù sarà il ragù napoletano, bè a Eduardo – ‘O rraù ca me piace a me m’ ‘o ffaceva sulo mammà – ma noi diamo credito alla Signora Bettola, non solo le madri sanno fare un ottimo ragù, del resto tanti anni di “Gatta Cenerentola” ci hanno insegnato che fidarsi degli altri equivale a regalare ciò che di più importante si ha: il proprio cuore. Ci fidiamo di Antonella sia come attrice che come cuoca, il suo ragù fatto col cuore per chi è in difficoltà non potrà che risultare gustosissimo come quello della mamma dei De Filippo. L’appuntamento è nel Convento in Piazza San Pasquale n. 12. Inoltre, la Signora Bettola Osteria, ogni mese cucinerà pasti speciali per i bisognosi, in accordo con il Ristoro Sant’Egidio.

