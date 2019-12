Psicosi frana a Positano. Paura per i botti dopo la vittoria della Lazio sulla Juve . Dopo due giorni da incubo in Costiera amalfitana, con la Statale Amalfitana 163 sbarrata dopo Praiano verso Amalfi, poi a Maiori e quindi a Cetara, con famiglie evacuate a Ravello e movimenti franosi continui , i botti per la vittoria dei biancocelesti ha creato il panico per un momento .

Dal locale al globale , per lo sport come è andata . La Lazio porta a casa la Supercoppa Italiana con un 3-1 alla Juventus, il presidente biancoceleste Claudio Lotito commenta entusiasta a Lazio Style Channel: “Una vittoria ultra meritata da parte della squadra, che è scesa in campo con cuore, qualità e ferocia agonistica. Abbiamo dominato per tutta la partita, questa è una conferma del fatto che possiamo confrontarci con tutti e dare grandi soddisfazioni a tifosi. Ognuno svolge il proprio ruolo con l’obiettivo di dare un grande contributo. Si è creata una grande famiglia, in cui io sono il padre. Il Presidente interviene per sottolineare alcune questioni importanti, funzionali al raggiungimento degli obiettivi. L’aspetto emotivo è fondamentale, non conta solo avere qualità tecniche o forza fisica. Conta spirito di gruppo, umiltà, determinazione e la volontà di raggiungere obiettivi con l’aiuto di tutti. Il risultato è il lavoro di tutti. Se questa squadra rimane coi piedi per terra potrà trasformare qualche sogno in realtà. Grande soddisfazione, abbiamo dimostrato di aver surclassato la Juventus, non è un caso. La lazialità è un modo di vivere, di pensare, di approcciarsi alle persone. Questa vittoria la dedichiamo anche alle persone che, con la fede biancoceleste, riescono ad avere un sorriso anche nei momenti di difficoltà”,