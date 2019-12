Presepi Viventi in Costiera Amalfitana

Reale (sindaco di Minori): “Si ricomincia. A Natale tanti eventi e molto teatro”.

Nella notte di Natale in contemporanea: a Scala il Presepe Vivente con la Calata della Stella.

La Stella Cometa illuminata scenderà sui meravigliosi borghi di Atrani, Amalfi, Scala. Questo accadrà domani Vigilia di Natale.

Calata della Stella alle ore 23 e 45 ad Atrani, ad Amalfi con processioni con Bambinello e zampognari. Negli stessi minuti, nella notte il suono delle zampogne nei vicoli, nelle Basiliche e nelle Cappelle di Minori, di Ravello, di Cetara.

Tanti presepi: il Presepe Dipinto con 100 figure a misura d’uomo, le Natività dal ‘300 al ‘900 e Presepe artistico a Minori. Poi Montepertuso il borgo – presepe di Positano ed ancora il Presepe vivente di Agerola con la Natività più suggestiva realizzata in Campania.

” Un buon modo per ricominciare. A Natale il teatro sarà parte degli eventi in Costiera Amalfitana. A Minori, ad esempio avremo in scena “Filumena Marturano” del grande Eduardo, tradotta in più lingue e rappresentata anche dal cinema con le indimenticabili interpretazioni di Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Un grande testo in grado di unire antico e moderno.

La Costiera in questi giorni ha dimostrato di avere una grande rete di solidarietà. Ora guardiamo oltre. A Minori il programma natalizio, sempre ricco e articolato, sarà caratterizzato dagli artistici presepi realizzati dai gruppi di volontari in tanti angoli del nostro paese, dalle nenie natalizie degli zampognari, dell’Ensamble strumentale e dalla banda di Minori, dalle tombolate dell’Ars Vivendi, dalla commedia realizzata dal Proscenio, e dalla rassegna corale organizzata dal Coro Amici di S. Francesco”. Lo ha affermato Andrea Reale, sindaco di Minori

“A Minori, abbiamo il percorso presepiale con la visita al Presepe Dipinto di Giacomo Palladino. Una grande opera d’arte. Più di 100 figure la cui altezza varia dai 50 ai 180 cm con tutte le Natività dal ‘300 al 600 dei più grandi artisti europei da Giotto, Botticelli, Raffaello e la pittura veneta. Sono riprodotti però anche pastori storici del ‘700 napoletano. Ad esempio l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano ma con la Madonna del Correggio – ha proseguito Reale – mentre San Giuseppe è il San Giuseppe del Murillo autore spagnolo del ‘500. Tutto questo è a Minori, Città del Gusto in Costiera Amalfitana”.

A Minori c’è il Presepe artistico che segna il gemellaggio tra le colline di Valdobbiadene e le rocce scoscese a picco sul mare della Costiera Amalfitana. Il Presepe è realizzato dal maestro Maurizio Ruggiero. La Natività è raffigurata tra antiche rovine romane, un segno per dire come la luce divina inviti a rialzarsi anche quando tutto sembra perduto.

Nella notte di Natale avverrà tutto in contemporanea negli stessi minuti ad Amalfi la Calata della Stella con processione notturna con il Bambinello ed i Zampognari, negli stessi minuti anche ad Atrani la Notte di Natale con la spettacolare Calata della Stella e Fuochi d’Artificio. A Minori, a Ravello, a Cetara, a coppie i zampognari nei vicoli e nel cuore della notte nelle Basiliche e Cappelle.

IL 24 dicembre 2019 – ad Amalfi. Alle ore 23.45 si terrà la tradizionale calata della stella con fuochi pirotecnici. Spettacolari fuochi pirotecnici provenienti anche dal mare illumineranno la splendida Amalfi, al suono delle zampogne che saranno al seguito della processione del Gesù Bambino. Alle ore 24 la Santa Messa in Cattedrale.

Ad Atrani negli stessi minuti : 140° edizione della calata della stella ore 23.30.

La Stella calerà giù dal monte Aureo, illuminando questo piccolo borgo di pescatori. In contemporanea o quasi partiranno fuochi pirotecnici che avvolgeranno Atrani in un abbraccio di colori intensi. Fuochi che partiranno da più punti diversi del borgo.

A Scala negli stessi minuti: Ore 23 e 15 il Presepe Vivente al Duomo di San Lorenzo, poi a seguire la Calata della Stella e la Messa della notte di Natale.

Ci sono i i Presepi Viventi di Agerola e Montepertuso la Città – Presepe di Positano.

Montepertuso è un piccolo borgo appartenente a Positano, una Città – Presepe. Il suo nome deriva dal fatto che sorge ai piedi di una montagna bucata. I vicoletti di Montepertuso, i cortili, le piazzette davvero minuscole, si trasformano in un presepe vivente con la partecipazione di tutti ma proprio tutti i cittadini. L’intero borgo diventa “palcoscenico” del Presepe Vivente. Interessante vivere anche l’attività preparatoria con la preparazione delle musiche natalizie e popolari, dei costumi, degli ambienti.

Ad Agerola, il 26 Dicembre, la XXXII edizione del presepe vivente di Campora, frazione di Agerola, splendido borgo dei Monti Lattari che fa parte della Costiera Amalfitana. Si tratta di una delle rappresentazioni della Natività più suggestive dell’intera Campania. L’evento si svolgerà anche il 29 Dicembre, 4 Gennaio dalle ore 16 e 30 alle ore 21.

Agerola è una vera terrazza sulla Costiera Amalfitana. Tanti i sentieri da vivere tutto l’anno come ad esempio il Sentiero degli Dei Un percorso altrettanto suggestivo, immerso nel verde dei boschi e delle felci dei Monti Lattari, è quello che attraversa il Vallone delle Ferriere, che prende il nome dai ruderi delle ferriere di origine medievale. Il Sentiero dei Tre Calli regala invece una piacevole scalata sul Massiccio Tre Calli, così chiamato per la tipica conformazione della dorsale rocciosa posta sulla valle, composta da tre cimali. Tra questi: Sentiero dell’Orrido di Pino (lunghezza 5 Km), Sentiero delle Fonti (lunghezza 5 Km), Sentiero della Praia (lunghezza 4 Km), Sentiero Denti del Gigante (lunghezza 7 Km) e Sentiero dell’Alba (lunghezza 4 Km).

Tutti di grande richiamo gli eventi del Natale in Costiera.

Fino a domani notte in diversi paesi della Costiera Amalfitana (Amalfi – Minori – Maiori – Ravello ), le zampogne suoneranno per tutto il giorno.

A Minori dal 25 Dicembre fino a metà Gennaio 2020: commedia natalizia nel Palazzo delle arti.

Il 26 – 28 e 30 dicembre 2019 ad Amalfi: Cattedrale XXVII edizione di “Amalfi canta il Natale”, rassegna di cori polifonici

I CONCERTI DI CAPODANNO AD AMALFI E MINORI.

Il 1 gennaio 2020 ad Amalfi: a mezzanotte, Capodanno in piazza e alle ore 12,00 Concerto di Capodanno nella Basilica del Crocifisso

A Minori: ore 12,00 Concerto di Capodanno nella Basilica di S. Trofimena

Dal 1 al 6 gennaio 2020

In diversi paesi della Costiera (Amalfi, Maiori, Minori, Ravello), sfilate delle bande folkloristiche di Capodanno

Ma ecco anche tutti gli eventi dal 24 al 26 Dicembre in Costiera Amalfitana.

24 dicembre :

ATRANI

ZEPPOLATA IN PIAZZA

ARRIVO DI BABBO NATALE IN PIAZZA UMBERTO I

Ore 23.50

CALATA DELLA STELLA 141^ EDIZIONE

SPETTACOLO PIROTECNICO E BRINDISI

Atrani La Magia del Natale & Capodanno

AMALFI

Ore 23.45

CALATA DELLA STELLA

MINORI

ore 00.00, Basilica di S. Trofimena

SANTA MESSA DI NATALE E DEPOSIZIONE BAMBINELLO

Minori- La luce del Natale 2019

PRAIANO

Dalle ore 15.00

ARRIVA BABBO NATALE

Consegna doni a domicilio

A cura dei volontari CRI

Info tourist office Praiano ph. 089874557 info@praiano.org

Natale a Praiano 2019

RAVELLO

ore 6.00, Duomo di Ravello

SANTA MESSA

Al termine colazione comunitaria

Ore 10.00, Bar esterno Auditorium Oscar Niemeyer

GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE

Laboratorio creativo di oggetti natalizi a cura del Forum dei Giovani di Ravello

Ore 17.30, Chiesa di San Giovanni del Toro

Santa Messa della Vigilia di Natale

Ore 23.00, Santuario Santi Medici Cosma e Damiano

Santa Messa della Notte di Natale

Ore 23.00, Chiesa di Santa Maria del Lacco

Santa Messa della Notte di Natale

Ore 24.00, Duomo di Ravello

Santa Messa della Notte di Natale. Processione del Bambino Gesù in Piazza Duomo

Ore 24.00, Chiesa del Convento di San Francesco

Santa Messa della Notte di Natale

SCALA

Ore 23.15, Duomo di San Lorenzo

PRESEPE VIVENTE E CALATA DELLA STELLA

SANTA MESSA DI MEZZANOTTE

Natale Insieme a Scala 2019

VIETRI SUL MARE

Ore 10.00, lungo le vie cittadine

CIN CIN ASPETTANDO IL NATALE

Vietri sul Mare Natale 2019

25 dicembre

AGEROLA

Ore 19.00, Chiesa S. Matteo Apostolo a Bomerano

CONCERTO DI NATALE

Con il Complesso Bandistico “Città di Agerola”, diretto dal Maestro Pietro Brancati

AMALFI

Ore 16.30, lungo le vie cittadine

NOTE DELLA ZAMPOGNA

MINORI

ore 11.30, Piazza Umberto I

“ARRIVA BABBO NATALE!”

Consegna dei doni natalizi

A cura dell’Associazione Ars Vivendi

ore 17.30, Centro storico

ATMOSFERE NATALIZIE

con l’Ensemble di zampogne e ciaramelle a cura del gruppo “Symphonia Costa d’Amalfi”

ore 20.00, Tensostruttura Comunale

TOMBOLATA DI NATALE

a cura dell’Associazione Ars Vivendi

Ore 20.00, Auditorium Palazzo delle Arti

FILUMENA MARTURANO

commedia in tre atti di Eduardo De Filippo

A cura del Il Proscenio

Minori- La luce del Natale 2019

POSITANO

Ore 10.00, Lungo le vie cittadine di Montepertuso e Nocelle

SFILATA DELLA “JINGLE BAND”

Dalle ore 10:30, dalla Chiesa Nuova alla Piazza dei Mulini,

SFILATA DI MAJORETTE E DELLA BANDA NATALIZIA

“Positano Christmas Time”2019/2020

PRAIANO

00.00, Chiesa di San Luca Evangelista and Chiesa di San Gennaro

SANTA MESSA DI NATALE

19.00, Chiesa di San Gennaro

CONCERTO DI NATALE – THE BLUE GOSPEL SINGER

A cura di AcquarioSonoro Napoli

Natale a Praiano 2019

RAVELLO

Ore 8.30, Chiesa del Monastero di Santa Chiara

Santa Messa di Natale

Ore 9.00, Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo – Castiglione

Santa Messa di Natale

Ore 9.30, Atrio Chiesa di San Pietro alla Costa

MELODIE PASTORALI AL SUONO DI ZAMPOGNE E CIARAMELLE

Ore 9.30, Chiesa di Santa Maria del Lacco

Santa Messa di Natale

Ore 10.00, Chiesa di San Michele Arcangelo – Torello

Santa Messa di Natale

Ore 11.00, Duomo di Ravello

Santa Messa

Ore 11.00, Chiesa di Santa Maria della Pomice – Sambuco

Santa Messa

Ore 12.00, Chiesa del Convento di San Francesco

Santa Messa

Natale e Capodanno a Ravello

Una festa di emozioni

SCALA

Ore 10.30, Duomo di San Lorenzo

SANTA MESSA

Ore 18.30, Pontone

TOMBOLATA DI NATALE

Ore 19.00, Teatro Il Portico

TOMBOLATA DI NATALE

Natale Insieme a Scala 2019

TRAMONTI

Ore 19.00, anfiteatro G. Pascoli

NAPULE NU VICO E NA CANZONE

Rappresentazione teatrale a cura dell’Associazione Nuovi Orizzonti

Info 3394978745 prevendita Bar Apicella, Polvica

26 dicembre

AGEROLA

Dalle 16.30 alle 21.00, Frazione Campora

PRESEPE VIVENTE XXXII edizione

Inaugurazione e annuncio feste natalizie

Info www.presepeviventeagerola.it ph. 3386115777 – 3688021038 – 3392428730

AMALFI

Dalle ore 15.30 alle ore 18.30, lungo le vie cittadine

CAPODANNO FOLK AMALFITANO

Cattedrale

AMALFI CANTA IL NATALE XXVII EDIZIONE

Festival Natalizio di Cori Polifonici

MINORI

Ore 20.00, Tensostruttura Comunale

TOMBOLATA DI SANTO STEFANO

a cura dell’Associazione Ars Vivendi

ore 20.00, Auditorium Palazzo delle Arti

FILUMENA MARTURANO

commedia in tre atti di Eduardo De Filippo

A cura del Il Proscenio

Minori- La luce del Natale 2019

POSITANO

ore 19:00, Chiesa di Santa Maria Assunta

CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA SAN VITO POSITANO

a cura dell’Associazione musicale “Franco Di Franco”

“Positano Christmas Time”2019/2020

RAVELLO

Ore 10.30, Centro Storico

MELODIE PASTORALI AL SUONO DI ZAMPOGNE E CIARAMELLE

A cura del gruppo “Symphonia” di Minori

Ore 10.30, Chiesa della Rotonda

PREGHIERA E DEPOSIZIONE DI GESÙ BAMBINO NEL PRESEPE

Ore 9.30, Piazza Duomo

GIMKANA IN BICI

a cura dell’A.S.D. Movicoast

Ore 12.00

TOMBOLA NATALIZIA

a cura del Forum dei Giovani di Ravello e dell’Associazione Giovanile Oscar Niemeyer (in caso di condizioni metereologiche avverse la tombola si terrà presso la Chiesa di Gradillo)

Ore 19.30, Duomo di Ravello

CONCERTO DI NATALE

I canti classici della tradizione italiana e straniera eseguiti dal Coro Polifonico Flegreo diretto dal Maestro Nicola Capano con la partecipazione dell’ensamble d’archi Filippo Miniero e del soprano Valeria Attianese. Voce narrante di Sasà Trapanese.

Natale e Capodanno a Ravello

Una festa di emozioni

SCALA

Ore 19.00, Teatro Il Portico

RIFARSI UNA VITA

Commedia In 2 atti di Oreste De Santi

A cura della Compagnia Teatrale ANSPI I Dilettanti

Natale Insieme a Scala 2019

TRAMONTI

Ore 19.00, anfiteatro G. Pascoli

NAPULE NU VICO E NA CANZONE

Rappresentazione teatrale a cura dell’Associazione Nuovi Orizzonti

Info 3394978745 prevendita Bar Apicella, Polvica

27 dicembre

AGEROLA

dalle 16.00 alle 18.00, Centro Polifunzionale “Don Andrea Gallo”

XMAS TOGETHER- I SENTIERI DI BABBO NATALE

Animazione, giochi e laboratori per bambini in occasione

Ore 19.30, Chiesa SS. Annunziata di San Lazzaro

A TIME FOR CHRISTMAS MUSIC

concerto della talentuosa soprano Elena Somma

AMALFI

Cattedrale

AMALFI CANTA IL NATALE XXVII EDIZIONE

Festival Natalizio di Cori Polifonici

ATRANI

Per le vie cittadine

VENITE ADOREMUS

Sfilata dei Pastorelli

Atrani La Magia del Natale & Capodanno

MINORI

ore 19.30, Auditorium Palazzo delle arti

“LA GRANDE BELLEZZA” DI PAOLO SORRENTINO

Rassegna cinematografica “Minori Schermi d’arte”

Minori- La luce del Natale 2019

POSITANO

ore 10:00, partenza e arrivo in Piazza dei Mulini

IL GIRO DI POSITANO

Gara podistica

ore 19:00, Chiesa Santa Maria Assunta

MUSICHE PER UN GIORNO DI FESTA

concerto a cura della “Nuova Orchestra Scarlatti”

“Positano Christmas Time”2019/2020

PRAIANO

Ore 15.30, centro culturale “Andrea Pane”

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

Technicolor: il cineforum in vecchio stile

A cura del Forum dei Giovani di Praiano

Natale a Praiano 2019

RAVELLO

Ore 17.30, Chiesa di San Giovanni del Toro

FESTA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO

Ore 19.00, Auditorium Oscar Niemeyer

IL PICCOLO PRINCIPE

Spettacolo di Danza dell’A.S.D. Costiera e Monti Lattari

Natale e Capodanno a Ravello

Una festa di emozioni

SCALA

Ore 12.00, teatro Il Portico

UNA BALLATA PER MR. SCROOGE

A cura della Compagnia degli Sbuffi

Ore 19.00, Duomo di San Lorenzo

DISNEY FOR CHRISTMAS: LA NOTTE DELLE FIABE

A cura dei bambini dell’oratorio ANSPI

Natale Insieme a Scala 2019

TRAMONTI

19.15, convento di San Francesco

LE CAMPANE DI NATALE

A cura del Coro Intercostiera San Francesco Tramonti- Amalfi Armony- Coro Cattedrale Ravello

Ore 20.00, circolo ANSPI Don Luca, Cesarano

FATEMI FELICE!

Rappresentazione teatrale a cura del Gruppo Teatrale Cesarano del Circolo ANSPI Don Luca

Info 3345803296

VIETRI SUL MARE

Ore 19.00, Borgo Benincasa, Chiesa di Santa Maria delle Grazie

CONCERTO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “ESTATE CLASSICA “