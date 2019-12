Premio Romano Costruzioni Srl Eccellenze Campania, una delle migliori ditte d’Italia

Una delle migliori ditte della Campania e d’Italia. A Napoli alla Ditta Romano è stato dato il Premio Eccellenze Campania ritirato da Dino Romano. La ditta sta facendo un ottimo lavoro a Positano, in Costiera amalfitana, per la costruzione del nuovo edificio comunale. Un prestigio dunque anche per la cittadina della Costa d’Amalfi avere questa ditta con noi. Complimenti da Positanonews.