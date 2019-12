Premio Penisola Sorrentina. Capodanno in TV con Barbareschi, De Sica e Cammariere per concludere un magnifico 2019

Cantanti, attori, giornalisti: Luca Barbareschi, Christian De Sica, Sergio Cammariere, Vanessa Gravina, Ludovica Nasti. Il cast completo del Premio Penisola Sorrentina 2019 in onda su Telecolore Salerno il 31 dicembre.

L’anno 2019 volge al termine e il canale tv Telecolore, proporrà lo spettacolo televisivo della XXIV edizione 2019 del Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, il format condotto e diretto da Mario Esposito al teatro delle Rose di Piano di Sorrento. Il canale televisivo visibile in Campania sul canale 16 del digitale terrestre, in streaming su www.telecolore.it e su piattaforma Sky al canale 5016 per il resto d’Italia, manderà in onda lo spettacolo il 31 dicembre alle ore 14.40, e in replica alle ore 20.00.

La storica emittente salernitana punta quindi sulla valorizzazione culturale per salutare le ultime ore del 2019.

Sul palco grandi ospiti dello spettacolo tra cui gli attori Luca Barbareschi e Christian De Sica, il cantautore Sergio Cammariere, il pianista internazionale Danilo Rea, il conduttore Giancarlo Magalli, l’attore Gino Rivieccio, l’attrice Vanessa Gravina, il soprano russo Svetlana Kasyan, l’autore Pierdavide Carone, le attrici Francesca Cavallin e Ludovica Nasti e tanti altri.

Non mancheranno momenti coreografici, con la direzione di Pina Testa, e letture affidate agli attori Antonio Salvoni, Liborio Preite ed Angela Achilli.

La scelta televisiva di Telecolore premia le eccellenze nel campo della musica, del cinema, dell’opera lirica, del teatro, ma anche del giornalismo con il direttore del TG2 RAI Gennaro Sangiuliano e lo scrittore Magdi Cristiano Allam, e delle istituzioni. A consegnare il premio alla Presidenza del Senato e alla Direzione di Rai Cultura per il progetto “Senato&Cultura” sono l’artista sannita Peppe Leone e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.

Il Premio “Penisola Sorrentina” è stato fondato 24 anni fa dal poeta Arturo Esposito e si svolge annualmente a Piano di Sorrento, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Regione Campania.

Un appuntamento di rilievo nazionale, riconosciuto ufficialmente dal Parlamento Europeo e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra i premiati più prestigiosi si annoverano nel palmares personalità come Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, Lino Banfi, Nicola Piovani, Fred Murray Abraham, Giancarlo Giannini.