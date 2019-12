Premio C.O.N.I. Caserta a Giovanni Improta

TEVEROLA. Giovedì 5 dicembre, presso l’aula magna “Mauro Carfagna” dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dipartimento di matematica e fisica Caserta, si è svolto un Gran Galà durante cui sono state premiate le eccellenze del mondo sportivo di “Terra di lavoro”.

La manifestazione è stata organizzata dal delegato provinciale del C.O.N.I. Caserta, Michele De Simone. Presente anche il presidente campano A.S.I. nazionale Nicola Scaringi. Teverola era presente con la sua eccellenza, Giovanni Improta, un grande atleta che, con le sue vittorie sportive, ha ottenuto diversi riconoscimenti da vari enti dello sport e del sociale.

“È sempre una grande gratificazione ricevere riconoscimenti di merito sia per lui che per la comunità teverolese – affermano i componenti della staff Improta -. Lo sport è l’antidoto giusto per migliorarci ed assicurarci un futuro migliore”.