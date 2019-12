Preazzano. Nel video, possiamo ascoltare le parole di Licia, la sorella di Francesco e Rosalia, due ragazzi di 28 anni affetti da tetraparesi spastica. Il suo è un vero e proprio appello: tre anni fa, la famiglia ha comprato un doblò, necessario per rendergli più semplice andare in giro. Il mezzo di trasporto si è però rivelato essere troppo largo ed incastra, poiché la strada comunale attraverso la quale dovrebbe passare è semi curva, ragion per cui perde centimentri di larghezza. La ragazza racconta di come abbiano cercato di trovare un accordo pacifico con i vicini, i quali però non si sono resi disponibili, e il Comune non sembra intenzionato a voler prendere provvedimenti. Per questo motivo, il doblò attrezzato alla perfezione giace inutilizzato in un garage ed i due fratelli non possono uscire, se non con un altro mezzo di trasporto, inadatto, e soltanto quando veramente necessario.

Verso la fine vi è l’intervento di Giuseppe Staiano, presidente dell’Associazione Il Pellicano, attiva in Penisola Sorrentina da quarant’anni, e responsabile del Tribunale per i Diritti del Malato della Penisola Sorrentina, il quale si dichiara allibito e spera che questo video possa risolvere in qualche modo la situazione di questa famiglia.