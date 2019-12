Oggi la redazione e gli amici di Positanonews si sono incontrati per un pranzo al ristorante “Zio Sam”. Ci piace riportare il commento di Luigi De Rosa, nostro collaboratore ed amico: «Da “Zio Sam” a Piano di Sorrento, pranzo sociale. Il primo per me, e spero non l’ultimo. Bella l’accoglienza e l’atmosfera conviviale. Peccato per gli assenti ma credo ci saranno altre occasioni. Positanonews celebra, se la memoria non m’inganna, 15 anni, ma non ci bastano; un’azienda seria è proiettata sempre a future conquiste. Il passato è da archiviare, tenendone solo rispettosamente conto per non commettere gli stessi errori. A Michele Cinque senza piageria dico grazie per aver cercato di togliere dalla strada un ragazzo ed aver speso il suo tempo per dare un tetto sulla testa ad una madre, questo non è giornalismo è umanità che manca a molti. Infine, torniamo alle cose serie: mezzi paccheri al pomodoro, con involtini di frittata, piatto povero. La frittata così i contadini la chiamavano “braciola” per avere l’illusione di mangiare quella carne che in tempo di guerra pochi o nessuno metteva tra i denti. Quando si va in un ristorante serio, i piatti serviti raccontano sempre una storia. Bravo “Zio Sam”»

