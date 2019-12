Praiano, a Natale tornano a Teatro “I Riesumati”: in scena con la commedia “Gennaro Belvedere, testimone cieco”

Tornano in scena dopo quasi vent’anni gli attori del gruppo teatrale “I riesumati”, un nome non scelto a caso, visto il lungo tempo lontano dalla scena. Lo faranno a Praiano, dove con il coinvolgimento dei giovani di Praiano, presenteranno una commedia comica in due atti: “Gennaro Belvedere, testimone cieco”. Un progetto assolutamente interessante che potrebbe vedere protagonisti i ragazzi anche nei prossimi anni.

“Il nostro obiettivo è regalarvi qualche ora di pura spensieratezza e più di qualche risata. Non mancate!”, fanno sapere dalla compagnia teatrale.

Le date in cui lo spettacolo andrà in scena sono il 19 e 20 dicembre, oltre che il 3, 4 e 5 gennaio, presso l’infopoint di Praiano, con inizio alle 20. La prenotazione è disponibile in loco, presso l’ufficio informazioni di Praiano, dal 12 dicembre.

Tra gli attori della commedia troviamo: Pasquale Villani, Giovanna Cuccurullo, Gennaro Galani, Maria Camilla Rispoli, Alessandro Scetto, Giovanni Porzio, Annamaria D’Urso, Rocco Gambardella, Olga Rispoli, Vincenzo Avitabile, Raffaele Cuccurullo, Bianca Apostolico, Ivana Irace, Fabrizio Galani, Gabriele Staiano, Flavia Gagliano. Regia di Stefania Laurentano.

L’opera, firmata Gaetano Di Maio, è incentrata infatti sulla comicità classica tipica del genere, presenta risvolti umani e sociali che un pubblico attento ha saputo cogliere sin dagli anni del suo debutto al teatro Sannazaro di Napoli. La vis comica è notevole e si inscrive nello stile e nel ritmo tipico dei grandi successi di Gaetano Di Maio, autore di tante note commedie interpretate, fra gli altri, da Nino Taranto, Luisa Conte, Ugo D’Alessio, Pietro De Vico, Enzo Cannavale.