Praiano, ecco le prime immagini del presepe di Michele Castellano -VIDEO

Prime immagini di quello che sta diventando un po’ un simbolo del Natale in Costiera Amalfitana, ci stiamo riferendo ovviamente al presepe di Michele Castellano, che sorge proprio nella cosiddetta grotta del Diavolo. Un presepe unico, incastonato nelle rocce di uno dei tornanti che portano a Praiano.

Durante gli anni il presepe è diventato sempre più dettagliato ed articolato, con piccolo dettagli aggiunti, come la costruzione di nuove abitazioni e tanto altro. Un presepe, come detto, che non è unico soltanto per la posizione in cui sorge, ma anche perché combina le figure sacre a quelle della vita quotidiana, con abitazioni e abitanti di una Divina che fu.

E Michele Castellano ha deciso di tramandare questa tradizione anche ai suoi figli. Complimenti come sempre!