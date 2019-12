Praiano. Ecco la nota del M5S al Sindaco di Conca per la strada per Amalfi

Egregio Sindaco,

Siamo a conoscenza dei gravi disagi che la frana occorsa in località Vettica di Amalfi sta arrecando alla viabilità interna del territorio di Conca dei Marini, tuttavia chiediamo alla S. V. di soprassedere alla chiusura della strada interna. Ciò rappresenterebbe, oltre al definitivo spezzettamento della Costiera amalfitana in tre tronconi, anche un grave danno per le comunità di Praiano e Positano che utilizzeranno quell’unica alternativa, in quei giorni feriali che intercorrono tra Capodanno e l’Epifania. Difatti, quel particolare periodo è di consueto utilizzato dai residenti per raggiungere i maggiori centri della Costiera, per i più disparati motivi, in primis lavorativi e di salute. Il danno e la beffa quindi sarebbero esclusivamente dei residenti, già penalizzati in questi giorni di caos.

Confidiamo nella Vostra comprensione e Vi chiediamo a nome di tanti cittadini di questo lato della Costiera di pazientare ancora per qualche giorno.

Cordialità,

Fiorella Fusco

Diego Cuccurullo

Arturo Terminiello

Consiglieri comunali Movimento 5 Stelle Praiano