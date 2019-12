Praiano. La nota del comune alla Città Metropolitana: “Si sollecitano i lavori per l’Istituto di Sant’Agnello”

Il Comune di Praiano si mobilita in merito alla questione dell’Istituto turistico per il quale è stata disposta la chiusura, a Sant’Agnello in località Colli Fontanelle. Il Vicesindaco di Praiano, la Dott.ssa Anna Maria Caso, sollecita la città metropolitana nella risoluzione di questo enorme problema che causa non pochi disagi agli studenti di Praiano e Positano che in questi giorni sono costretti a raggiungere la sede di Sorrento.

L’edificio, ex scuola elementare del Comune della penisola sorrentina, ospita sei classi dell’indirizzo turistico, tutte dotate di LIM. Lo stabile è stato chiuso perché ritenuto pericoloso, e probabilmente lo è davvero. Si dice che la scuola avesse già contattato la Città metropolitana, senza ricevere alcuna risposta. I genitori degli studenti e gli studenti stessi ora si trovano in una situazione di enorme disagio, considerato che gli alunni provenienti da Positano e Praiano avranno lezione alla sede di Sorrento.

Clicca qui per leggere la nota del comune di Praiano.