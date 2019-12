Praiano, escursionista si ferisce al Sentiero degli Dei: interviene eliambulanza

Nonostante l’estate sia finita da un bel pezzo, ci sono ancora tanti visitatori e turisti in generale che decidono di cimentarsi nel noto Sentiero degli Dei. E come spesso accade, c’è qualcuno che, o per impreparazione, o per fatalità, si ferisce. E’ accaduto anche oggi un episodio spiacevole. Un’escursionista è caduto mentre faceva trekking e ha riportato una ferita alla gamba, nella fattispecie, si trovava nella zona del convento San Domenico a Praiano. Come diversi testimoni ci hanno segnalato, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per recuperare il malcapitato che, a quanto pare, non versa in gravi condizioni.

Ogni anno migliaia e migliaia di turisti da tutto il mondo decidono di intraprendere il tragitto unico al mondo che tocca i comuni di Agerola, Praiano e Positano, e dal quale è possibile ammirare una vista fantastica. E ogni anno, come noi di Positanonews ci troviamo a dover documentare, purtroppo dobbiamo parlare di feriti: ciò a causa del fatto che troppe persone intraprendono il Sentiero senza i dovuti accorgimenti. Non una sola volta, il sentiero è stato persino fatale.

A settembre abbiamo ascoltato l’esperto escursionista Giovanni Visetti, il quale aveva paventato l’ipotesi del Sentiero a numero chiuso, per evitare ulteriori incidenti.