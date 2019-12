Positanonews sulle magliette del San Vito Positano

Positano. Costiera Amalfitana. Il San Vito Positano omaggia lo sponsor Positanonews sulle magliette. E’ l’inizio di una fantastica collaborazione anche con il mondo dello sport, soprattutto positanese. I ragazzi del San Vito ci stanno regalando tante soddisfazioni, con la squadra che milita in categoria Promozioni – Girone D e lotta sempre al massimo per portare a casa dei punti fondamentali, sono oggetto di grande orgoglio per Positanonews e tutti i tifosi che sono sempre pronti a sostenere la crescita di una società dal potenziale importante. A maggior ragione con la grande novità per la scuola calcio dell’under 18 è composta tutta da giovani della cittadina della Costa d’Amalfi, tutti positanesi veri come Positanonews che è sponsor del San Vito Positano. L’altra novità interessante è che anche la scuola calcio femminile.

Insomma, una collaborazione che riempie di orgoglio Positanonews, nella fiducia di una prolifica annata sportiva per il San Vito Positano.