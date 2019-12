Positanonews: Siamo per la pace e la giustizia.

Questa mattina abbiamo ricevuto un messaggio molto bello da parte di una persona intelligente. Ci diceva che i giornalisti devono essere un modello per la pace e per la giustizia. Noi siamo sia per l’una che per l’altra. Abbiamo il dovere di lottare per la verità dei fatti, che sono quelli descritti. Si è verificata un’aggressione e abbiamo sporto una denuncia, come è normale che sia. Ora non resta che confidare nella giustizia, che è l’unico modo per ottenere la pace sociale, e andar avanti, perché crediamo i nostri lettori abbiano il diritto di avere altre notizie più interessanti per loro stessi.