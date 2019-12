Positanonews chiude un anno da record: raddoppiate le visite dello scorso anno!

Il 2020 si avvicina ed è tempo di resoconti in casa Positanonews. Il 2019 è stato un anno movimentato, sia per quanto riguarda la Costiera Amalfitana che la Penisola Sorrentina, ma in generale per la provincia di Napoli e Salerno, zone che la nostra redazione tratta in maniera approfondita e diretta. Ma è stato un anno di grandi successi per la nostra redazione, sia da un punto di vista professionale che di numeri.

Positanonews ha raddoppiato le visite dell’anno precedente. Nel 2019 abbiamo raggiunto delle vette, per quanto riguarda appunto le visite dirette al website della nostra testata giornalistica, mai raggiunte prima: una crescita esponenziale, che è andata oltre le migliori previsioni.

Un vero e proprio consolidamento del lavoro fatto in questi quindici anni, in cui siamo diventati il vero punto di riferimento per quanto riguarda l’informazione in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, in primis. Ciò grazie anche al rafforzamento della squadra: la nostra redazione, infatti, conta oltre cinquanta collaboratori.

Una grande crescita che è stata riscontrata anche per quanto riguarda le visite dall’estero; sempre di più, infatti, sono gli italiani “espatriati” e gli stranieri che ci leggono.

Tanti i servizi implementati nel corso dell’anno che sta per chiudersi: dal meteo, all’oroscopo, passando per un calendario eventi unico.

Insomma, tutto ciò ci ha permesso di diventare il giornale online infraprovinciale della Campania più letto…

Volevamo ringraziarvi, ricordandovi sempre che lavoriamo al vostro servizio!