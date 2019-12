Positano. XI torneo di pesca dedicato ad Enzo D’Urso e serata musicale in Piazza dei Racconti

Positano, Costiera amalfitana . Domenica 15 dicembre, appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Spiaggia Grande per l’XI torneo di pesca “Enzo D’Urso”. In serata tutti in Piazza dei Racconti per ascoltare i giovani talenti positanesi e la loro musica. Ci sarà un’ora dedicata al Freestyle in cui si sfideranno: Francesco Collina, Riccardo Apuzzo, Riccardo Marrone e Francesco Russo. Seguirà la Live Music in cui Francesco Collina canterà i brani del suo album intitolato “Neverland”. Per finire suoneranno dietro la consolle i DJ’s Ivan Rispoli e Francesco Gargiulo.