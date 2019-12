Positano-Vico Equense, frana sul Sentiero “Chiosse”: rischio massi sulla Statale

Frana sul Sentiero denominato “Chiosse”, o anche della Fiossa, a Positano. Dalle immagini potete vedere come diversi massi siano caduti da un muro, con rischio non solo per chi intraprende il percorso, ma anche per i veicoli: le pietre, infatti, rischiano di finire sulla Statale.

Più di una volta abbiamo segnalato le condizioni in cui versa quello che è uno dei percorsi che meno sono noti ai più in Costiera Amalfitana e che tocca anche Vico Equense, zona Tordigliano.

Difatti, manca quasi totalmente una segnaletica, le erbacce la fanno da padrone e di manutenzione neanche l’ombra. Speriamo che le cose possano cambiare al più presto.