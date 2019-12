Positano, via al bando per Istruttore Tecnico: ecco le info

Il Comune di Positano ha reso noto che è indetto il bando di selezione, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Istruttore Tecnico, Categoria C.

La figura dovrà svolgere attività di natura tecnico manutentiva, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di progettazione nei diversi settori di attività della viabilità, degli edifici, degli impianti, degli arredi e del verde pubblico, anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature informatiche, ovvero svolgendo attività di tipo strumentale a più ampi processi produttivi.

Svolge attività tecnica ai fini di verifica e controllo dei lavori sul territorio, nonché attività di Direzione dei Lavori di opere comunali affidate in appalto; Svolge attività istruttoria delle pratiche edilizie; Collabora alla redazione di atti di pianificazione e svolge attività istruttoria, di gestione le valutazione di atti di

pianificazione generale e attuativa; Svolge le funzioni di responsabile unico di procedimento negli appalti di opere pubbliche.

Per quanto riguarda le competenze professionali, teoriche e tecniche, si fa riferimento a Conoscenza delle norme che regolano il proprio settore di attività, con particolare riferimento ai lavori pubblici, all’urbanistica, all’edilizia, all’ambiente ed alla sicurezza del lavoro; Conoscenza adeguata dei fondamenti di: diritto privato, diritto pubblico e amministrativo, normativa degli Enti locali del i settore di competenza; Conoscenza adeguata del territorio di riferimento e Conoscenza adeguata dei: sistemi costruttivi, stradali, idraulici, urbanistici. Conoscenza delle discipline scientifiche e tecniche relative all’attività ed alla tipologia dei servizi erogati dall’unità di appartenenza.

Il bando è in scadenza il prossimo 6 dicembre. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qui il bando completo.