Positano. Il Vescovo di Sulmona Michele Fusco chef per Natale. Il suo messaggio di auguri

Positano , Costiera amalfitana . Il Vescovo di Sulmona Michele Fusco chef per Natale. Il suo messaggio di auguri. Una capacità di aggregazione e di socializzazione unica quella del Monsignor Fusco, già amato parroco a Positano e Amalfi. Lo vediamo mentre cucina gli spaghetti per il prossimo, un momento di convivialità tipica positanese che è manifestazione di grande umanità.

Il Vescovo di Sulmona Valva in Abruzzo, Monsignor Michele Fusco , è stato ascoltato dai colleghi di Onda Tv dalla casa di residenza per anziani di Santa Chiara, significativo il messaggio cristiano e sul cosa è Natale “quando sappiamo donare un sorriso,amare il prossimo, accogliere il fratello.. ” “Bisogna abbandonare gli egoismi, essere umili, superare le litigiosità e le contrapposizioni che portano a divisioni anche nella Chiesa” Poi, rivolto ai giornalisti “Bisognerebbe fare un telegionale delle notizie positive, la cattiva notizia fa leggere, ma bisognerebbe dare spazio anche alle buone.. ”

Nel video il messaggio di Natale e , a proposito di esso, la buona notizia è proprio lui, un Vescovo che, come Positanonews, ha un parte in Costiera amalfitana, e un’altra in Penisola sorrentina, visto che la madre è originaria di Piano di Sorrento, si apre al prossimo con semplicità e umiltà