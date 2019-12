Positano. In un paese di mare non spuntano le sardine, ultimo consiglio comunale da linee per 2020. Dipende tutto da De Lucia

Positano, Costiera amalfitana. Positanonews ha fatto di tutto e di più, anche troppo, per cercare di smuovere la politica locale cercare di trovare ipotesi, di discutere, come è dovere fare da parte di chi fa un giornale sul territorio, ma al momento , anche se vi sono fibrillazioni in corso, non cambia lo scenario. Dipende tutto dal sindaco in carica Michele De Lucia. Nell’ultimo consiglio comunale , il 29 novembre, si è parlato di operazioni di Bilancio e Piano delle Opere Pubbliche Triennali, di cui è in corso una storica , l’ascensore per il cimitero, dove fra l’altro il Comune, fra i pochi in Costa d’ Amalfi e in provincia di Salerno , è in procinto di completare tutti i lavori. De Lucia ha guidato i lavori incontrastato, dell’opposizione era presente solo Giuseppe Milano, e a pochi mesi dal voto è forse l’unico comune in Campania dove non si sente il peso di un’opposizione o di una alternativa. Probabilmente perchè l’alternativa, se nascerà, nascerà all’interno di questa stessa maggioranza. O se apparirà sarà una alternativa last minute senza che abbia avuto ne tempo ne modo di condividere programmi costruiti con i cittadini, ma tipo prendere o lasciare, a meno di pensare che in poche settimane si possa fare un progetto politico che colga le istanze dei cittadini. Al di là di tutte le chiacchiere dette finora, rimangono principalmente due le scelte o il vicesindaco Francesco Fusco o l’assessore al bilancio e all’ambiente Giuseppe Guida. Tutto dipende dal sindaco Michele De Lucia e dalla maggioranza dalla quale dovrà uscire un nome condiviso, che potrebbe essere anche un terzo. Si aspetta l’auspicata approvazione della legge per il terzo mandato , ma ad oggi non è stata ancora calendarizzata in commissione parlamentare, è una corsa contro il tempo, potrebbe anche passare e in quel caso Michele De Lucia potrebbe pensare al terzo mandato. La sua entrata nella Lega di Salvini ha creato sicuramente malumori anche in parte del suo elettorato, ma De Lucia ha chiarito che non sarebbero stati coinvolti i consiglieri, e così è stato. Inoltre Positano non è un paese troppo politicizzato, nonostante qualche protest in piazza a Sorrento. In un paese di mare dunque non spuntano le sardine, come ci ha detto un amico questa mattina. E De Lucia che di mare e pesca se ne intende sta già pensando a cosa fare, ma bisognerà aspettare ancora.. Staremo a vedere