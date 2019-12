Positano. Un brindisi al San Pietro per l’anno nuovo con il Poeta Enzo Tafuri, poeta della costiera amalfitana, e il suo libro “I fiori di limoni”. Qui nell’eccellenza del turismo mondiale con Carlo Cinque e Virginia Attanasio . Le poesie di Enzo Tafuri, che da Albori a Vietri sul mare porta la poesia della Costa d’ Amalfi nel mondo , e riceve premi per la sua attività, l’ultimo a San Giorgio a Cremano, paese di Troisi. Oggi è stato in redazione a Piano di Sorrento e dopo il brindisi con Positanonews ha brindato con i titolari del San Pietro con la sua nuova raccolta di poesie: “Fiori di limoni. Amalfi e dintorni”, edito da “Graus Edizioni”, con testo a fronte in spagnolo. Un poeta di grande valore, in un luogo d’eccellenza, con i testimonial del turismo del Sud Italia, non a caso in uno dei giardini più belli d’Europa.