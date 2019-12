Positano, turista colto da malore in via Pasitea: interviene ambulanza

Malore per un turista poco fa a Positano. Ci troviamo in via Pasitea, proprio nei pressi dell’Hotel Royal Prisco. Per motivi da accertare, l’uomo ha perso conoscenza ed è sbattuto letteralmente col volto a terra. Sono intervenuti celermente i sanitari del 118, allertati dai passanti, i quali hanno dovuto provvedere a rianimarlo: adesso l’ambulanza sta trasportando il turista a Montepertuso, per il trasporto in eliambulanza.

Vi terremo aggiornati.