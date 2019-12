Positano. Tristezza alla Chiesa di Fornillo: non si celebrano più messe

Positano. Per la prima volta dopo trent’anni, nella Grotta di Fornillo non è stato realizzato alcun presepe. I fedeli sono molto amareggiati da questa decisione presa, ma sono ancora più contrariati dal fatto che non si celebri più alcuna messa nella Chiesa di Fornillo, per la prima volta nella storia. La Chiesa del quartiere probabilmente più grande e popoloso di Positano, è tenuta aperta da volontari in maniera del tutto gratuita, con il prete che doveva occuparsi soltanto di dire la Messa.

Una scelta che lascia l’amaro in bocca quindi, che delude soprattutto le persone più anziane, che avevano questa chiesetta come vero e proprio punto di riferimento, e che distacca ulteriormente i fedeli più giovani.