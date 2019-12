Positano. Torneo dei Quartieri tutti i risultati, la premiazione di Positanonews. Guida “Grande momento di aggregazione”. E’ stato un momento conclusivo molto sentito quello del Torneo dei Quartieri nella perla della Costiera amalfitana. I Mulini hanno vinto, a Fornillo il secondo posto, premiato da Positanonews nella persona del direttore Michele Cinque, poi Latino cannoniere e la Chiesa Nuova ha vinto il torneo dell’indimenticato Mario Franco. A premiare i vincitori l’assessore Giuseppe Guida “E’ un grande momento di aggregazione, gli organizzatori hanno una formula davvero apprezzabile. Non si partecipa con una squadra, ma le squadre vengono formate a sorteggio fra tutti quelli che partecipano, così che anche persone che poco si conoscono possono trovarsi a condividere insieme questa esperienza” Anche il direttore di Positanonews Michele Cinque , nel premiare i secondi in classifica, bravissimi durante tutto il torneo, ha fatto i complimenti agli organizzatori “Loro sono i veri vincitori”, complimenti anche a tutti i collaboratori, allo staff, a Matteo Ruocco , Lucibello e Fusco che hanno cucinato e fornito le birre. Un momento sociale e aggregativo importante per il paese in inverno. Per tutti i risultati guardate la pagina facebook