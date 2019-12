Positano / Thurnau . Giornata Slow Food a Kulmbach per il gemellaggio seguito da Clementina Cuccaro per Positanonews .Il gruppo del gemellaggio oggi ha partecipato ad una conferenza nella “Regione del Gusto” con l’intervento dei maestri della birra, fornaio e macellaio Ad accoglierli l’amministrazione distrettuale di Kulmbache , ha parlato il direttore Norbert Heimbeck sulla concezione e oiettivo di Gnesussregion, cioè Regione del Gusto. Un concetto molto interessante sia per la Costa d’ Amalfi e Sorrento col Parco dei Monti Lattari , viste che queste aree in Campania hanno molto di gastronomia e turismo, quindi davvero interessante.

Sebastian Gross rappresenta il Flour-Alliance per la panetteria poi Rudiger Strobel ha parlato dell’iniziativa “maiale in paglia” per il benessere dell’animale, Robert Knobel della produzione biologic di formaggio di capra e il concetto di energia dell’azienda . Maestro di birra Bernd Weibbrecht informa il progetto e i prodotti della Brauwerk Neudrossenfeld alla fine il momento di degustazione .

Qui ci troviamo in Franconia : nel verde della natura fanno capolino città storiche, incantevoli cittadine, borghi suggestivi e località termali, l’ideale non solo per chi ama le vacanze attive, ma anche per gli appassionati di storia e per chi cerca momenti di benessere per il corpo, la mente e lo spirito. E le località della Franconia vi aspettano con grandi eventi culturali, capolavori d’architettura e un’ottima cucina!

Situata nel cuore della Germania e dell’intera Europa, la Franconia è stata la culla del Sacro Romano Impero. Ancor oggi la regione costituisce il centro geografico dell’Europa, con il Danubio a sud e il Meno che l’attraversa interamente. Caratterizzata da un ambiente naturale di grande bellezza e straordinaria varietà, la Franconia alterna paesaggi suggestivi a località turistiche di grande interesse, e anche le romantiche cittadine immerse nella dolcezza delle campagne narrano di un glorioso passato ricco di storia e di cultura.