Positano. Storie di burocrazia italiana: dieci anni per concedere agibilità al locale dell’Hotel San Pietro

Era tutto nato dalla richiesta del certificato di agibilità per ottanta metri quadrati finiti nel mirino della giustizia amministrativa nel Paese dove hanno sfregiato territori e coste. «Il procedimento – sostiene l’avvocato Franco Massimo Lanocita – sarebbe dovuto estinguersi per cessata materia del contendere. I proprietari dell’hotel hanno ottenuto il certificato di agibilità già nel 2001 e adesso otterranno un nuovo certificato entro il 2019. E’ una sentenza che non produrrà effetti conseguenziali ». La conseguenza è il racconto dell’ennesima storia italiana di malaburocrazia finita per essere riesumata, indebitamente, nella cosiddetta udienza di smaltimento. Sì proprio così. Il caso è chiuso. Ieri mattina, in Comune, in tanti rispondevano con una scrollata di spalle e con smorfie stranite. La causa con l’hotel San Pietro, viene bollata come una vicenda vecchissima, persa nella notte dei tempi. Negli uffici sembrano quasi disturbati a parlarne. La contesa è chiusa. Ma per molti è come se non fosse mai stata iniziata.