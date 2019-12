Positano. Sistemata la strada a Laurito

Positano, Costiera Amalfitana. L’ANAS ha sistemato la strada in località Laurito, a seguito dei danni riportati dal maltempo. La scorsa notte era infatti crollato un albero in una proprietà privata e subito si era affidato l’incarico di rimozione ad una ditta. In più, questa mattina si è verificato anche il crollo di un muro sulla SS163 Amalfitana, che aveva costretto la chiusura di mezza carreggiata con transenne.