Positano. Sulla Spiaggia Grande, in occasione della Festa della Zeppola, abbiamo incontrato ed intervistato il sindaco Michele De Lucia il quale dichiara: “Per il 2020 il mio pensiero è rivolto a tutte le persone che hanno subito danni in costiera amalfitana in seguito all’ondata di maltempo. La priorità ora è quella di liberare la Strada Statale Amalfitana ripristinando l’ordinaria viabilità per poi pensare ai vari danni che ci sono stati. Abbiamo chiesto alla Regione Campania di intervenire e di prevedere uno stanziamento fisso ogni anno per le emergenze in costiera amalfitana con la predisposizione di una cabina di regia per il pronto intervento. I danni provocati delle ultime ondate di maltempo sono ingenti e bisogna far sì che anche il Governo si attivi con degli stanziamenti. I danni sull’intero territorio della costiera amalfitana ammontano almeno a 100 milioni di euro. Bisogna fare presto ed essere uniti in questo momento”.