Positano. Il sindaco De Lucia “Iniziato con successo il calendario delle manifestazioni natalizie, imperdibile per la memoria collettiva il libro della Romito

Positano, Costiera amalfitana. Dopo il successo dei primi appuntamenti natalizi nella Città Romantica arriva la riflessione del sindaco Michele De Lucia “Anche quest’anno, tradizionalmente con le festività dell’Immacolata, Positano ha aperto il fitto calendario delle manifestazioni natalizie, iniziative che seguono le nostre tradizioni, sempre nel segno della solidarietà, come per “Luci per l’Africa” , che è diventato ormai un appuntamento fisso nella nostra programmazione; la coinvolgente musica di Enzo Avitabile con i suoi bottari ha riscaldato la serata di domenica, riproponendo i suoni delle nostre terre con un concerto davvero strepitoso.

Vi invito a seguire ancora le tante iniziative del nostro “Christmas time”, imperdibile – sottolinea il primo cittadino – l’appuntamento del 21 dicembre con la dott.ssa Matilde Romito, che presenterà il terzo volume dedicato alle pitture di Positano sparse in tutto il mondo. Con quest’ultimo, si chiude la collana di libri dedicati agli artisti che, rimasti affascinati del nostro paese, lo hanno raffigurato e lasciato alla memoria collettiva.

Tante le sorprese anche per i ragazzi, che potranno divertirsi sulla grande pista di pattinaggio installata sulla Piazza dei Racconti, fulcro delle nostre iniziative; ed ancora, campo di paintball, tornei di tiro con l’arco, scacchi e calcio.

Negli ultimi giorni dell’anno, concludiamo in bellezza con il goloso appuntamento con la festa della zeppola, con tanti giochi, divertimento e specialità gastronomiche; l’inizio del nuovo anno come da tradizione si aspetta tutti insieme sulla spiaggia grande per scambiarci gli auguri per l’anno che verrà.

Suggestivo ed innovativo anche l’eco – Capodanno nella frazione di Nocelle, organizzato dai giovani del borgo.

Il 5 gennaio infine, la frazione di Montepertuso si trasformerà nella cittadella dello sport per un giorno, ospitando tornei di calcio, scacchi, bocce, carte, baseball, tiro con l’arco per tutti i ragazzi; il tutto sarà accompagnato dai piatti tipici della nostra tradizione ed intrattenimento musicale con canti e balli.

Il Natale per noi, resta innanzitutto un momento di grande socialità, di legami che si rafforzano, riscoprendo il piacere di stare insieme alle nostre famiglie e ai nostri cari, agli amici, alla nostra comunità.

A tutti voi, giungano i miei più sinceri auguri di buone feste!”

Il sindaco Michele De Lucia durante l’inaugurazione della Villa Romana e del MAR , il relativo museo, che è un altro gioiello donato alla città visitabile durante queste festività.