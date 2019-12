Positano rimozione albero caduto, strada bloccata per due ore. Senso unico alternato per Praiano

Positano, Costiera amalfitana. Rimozione albero caduto, strada bloccata per Praiano. Sono in corso le operazioni per liberare l’area di una villa prospiciente la SS163 dall’albero caduto ieri sera. Non pochi disagi per i residenti della cittadina della costa d’Amalfi.

Aggiornamenti. Dopo più di due ore , a quanto ci riferiscono, perché successivamente siamo andati via, si è liberata la sede stradale. Purtroppo qualcuno ha fatto il giro per Castellammare di Stabia, Gragnano ed Agerola, ma ora la strada è libera. Ricordiamo che in quel punto poi è crollata una parte della strada statale amalfitana, quindi si procederà in un’unica corsia a senso unico alternato in attesa che l’ANAS intervenga per i lavori necessari.

Un 2019 da dimenticare per la viabilità, d’estate tutto paralizzato , mentre d’inverno crolli dappertutto, con la Divina spezzata a metà da Maiori a Cetara verso Salerno.