Positano. All’Hotel Pasitea un salto nel passato con Gianmaria Talamo e Zorro, storico organizzatore della Sagra della Zeppola a Positano. Il Capodanno sessant’anni fa ce lo raccontano Zorro e Gianmaria: Era di tradizione il gioco delle noccioline alla fossetta, oltre a Nino Fusaro che imbastiva una carovana con Guido Rispoli trasportando botti di vino. Un Capodanno semplice ma apprezzato proprio per la sua genuinità.

Per il gioco delle “nocelline alla fossetta” si utilizzavano le noccioline. Si stabiliva una linea di partenza e a distanza di due metri circa si faceva una fossetta, non molto grande, poi ogni giocatore allineava alla linea di partenza tre noccioline e il giocatore sorteggiato doveva far arrivare con un lancio fatto con il pollice e l’indice le noccioline nella fossetta, e se sbagliava il gioco passa al giocatore successivo. Chi faceva entrare le noccioline nella fossetta se li prendeva.

Ricordi davvero preziosi di chi ha visto la storia di Positano con i propri occhi e invita tutti gli abitanti della città verticale a non perdere il senso di ospitalità che ha sempre contraddistinto i positanesi.