Positano, questa sera il Premio Positanonews 2019 allo Sportivo dell’anno

Un premio nella perla della Costiera amalfitana che da riconoscimenti a chi è in sintonia con la natura non solo il maestro di Aikido Pasquale Aiello, il primo nome indicato dai nostri lettori, ma anche altri quattro atleti che l’ambiente lo vivono con uno sport sano che vive in armonia con la natura come la corsa e il trekking. La prima ad essere premiata nella corsa è Annamaria Caso che è di nuovo campionessa italiana di maratona con i colori della Positano Run & Trail.

Fabio Fusco, che è stato già premiato anche per la sua attività di fotografo da Positanonews, sarà premiato con Giovanni Cuccaro e Vito Attanasio , straordinari atleti che stanno dedicando il loro tempo per tramettere la loro passione ai giovani, come fa a Praiano anche la Caso con le schegge praianesi. E viene premiata questa loro dedizione, il trasmettere valori sani, fra i quali il rispetto per l’ambiente, sempre al centro per Positanonews, che stanno trasmettendo alle future generazioni. con loro sono premiati indirettamente tutti i giovani che perseguono questo sport sano e in sintonia con la natura.

Vi aspettiamo tutti questa sera di sabato 7 dicembre per la premiazione ai Mulini durante la manifestazione “Luci Per L’Africa”. Evento inserito nel programma di Natale del Comune di Positano, approntato dal vicesindaco Francesco Fusco, che ringraziamo.

Grazie a tutti coloro che parteciperanno ed un ringraziamento speciale al Parcheggio di Gennaro.