Positano. Questa mattina alle 5.30 l’inizio della Novena di Natale

Con l’arrivo del Natale per chi è credente e praticante, si avvicina anche il momento della Novena. Questa mattina alle prime luci dell’alba è iniziata la Novena anche a Positano. La ricorrenza inizia il 16 di dicembre e si conclude il 24, il giorno della Vigilia di Natale. Chi segue la Novena di Natale generalmente completa il suo percorso recandosi alla messa di Natale.

Cos’è la Novena di Natale

La Novena è una forma di preghiera tradizionale cattolica, chi la pratica recita una serie di orazioni per nove giorni con uno scopo, oppure per una particolare richiesta, nel comune pensiero di lodare Dio. I primi a praticare questa sorta di rito cristiano cattolico sono stati i discepoli di Gesù, che hanno dato il via per trasmettere la tradizione ai primi cristiani affinchè si protraesse nel tempo.