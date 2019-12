Positano, proseguono lavori per l’ascensore al cimitero – VIDEO

Sono cominciati i lavori che segneranno una mini rivoluzione per Positano. Stiamo parlando del famoso ascensore per il cimitero. Dopo settimane di maltempo che ne avevano rinviato l’inizio, sono partiti i lavori che porteranno un beneficio non da poco per la comunità, un’opera funzionale all’interesse del paese e soprattutto attesa da tanto tempo.

Sicuramente piccoli disagi ci saranno, come abbiamo potuto già documentare, ma bisogna pensare all’obiettivo finale. Dopo anni di attese e notizie incerte, nell’inverno 2018 si era arrivati a confermare dei lavori importanti, appunti quelli che prevedono un collegamento verticale meccanizzato per velocizzare e rendere più agevole l’accesso dei cittadini al Cimitero.

All’epoca è stata la Conferenza dei Servizi ad approvare definitivamente il progetto per la realizzazione dell’ascensore; progetto che prevede anche un parcheggio. Nlle scorse settimane ci sono arrivate diverse segnalazioni circa i disagi vissuti dai residenti della zona Liparlati che si sono visti “sottratti” una decina di posti auto a causa dei lavori sopracitati: cosa non da poco, considerando i problemi legati al traffico e al parcheggio in questa zona, ciò aveva fatto scatenare qualche polemica.

Noi, però, ci sentiamo di ribadire il concetto di guardare oltre, verso un obiettivo importante…