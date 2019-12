Positano. Tutto pronto in Piazza dei Racconti per i tradizionali mercatini di Natale

Positano. In Piazza dei Racconti tutto è pronto per accogliere i tradizionali mercatini di Natale che apriranno alle ore 10.00 di sabato 7 dicembre e faranno da cornice alla piazza fino a domenica 22 dicembre. Un’occasione per poter acquistare dei regali di Natale per i nostri cari e per noi stessi con tante idee e prodotti per tutti i gusti e tutte le tasche.