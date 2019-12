Si è tenuta questa mattina, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 a Positano, in costiera amalfitana, l’attesissima XI edizione del torneo di pesca “Enzo D’Urso” in Spiaggia Grande. Nonostante quest’anno le postazioni fossero ridotte a causa delle mareggiate degli ultimi periodi che hanno portato via una parte della spiaggia, le prenotazioni sono state comunque moltissime, a testimoniare quanto questo evento sia sentito in modo particolare, non soltanto dai positanesi, ma da tutti gli amanti della pesca. Resta infatti un modo per ricordare l’amato Enzo, il cui figlio, Filippo, ha successivamente premiato i vincitori.

Positano. Premiazione XI torneo di pesca "Enzo D'Urso" . A premiare i vincitori il figlio di Enzo, Filippo