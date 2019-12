POSITANO . PREGHIERA PER IL NOSTRO CARO ZAGOR. COMMOVENTE ADDIO AL SUO CANE DI CARLO CINQUE

Positano, Costiera amalfitana. Commovente lettera d’addio al cane Zagor di Carlo Cinque titolare del celebre Hotel Albergo San Pietro e molto attivo sui social

PREGHIERA PER IL NOSTRO CARO ZAGOR

Carissimo Zagor, c’è un bellissimo posto per te nel paradiso dei cani e delle altre bestiole chiamato “Ponte dell’Arcobaleno”.

Quando scompare un cane, un compagno di vita che è stato particolarmente caro a qualcuno, come tu lo sei stato a tutta la nostra famiglia, caro Zagor, questa bestiola va al Ponte dell’Arcobaleno.

Li troverai quei prati verdi sui quali ti piaceva tanto correre e sbizzarrirti e tante colline dove potrai giocare con tutti i tuoi amici tanto speciali così che possano correre e giocare insieme a te. Insegnagli a suonare il polletto e il polipetto a trombetta con i quali ci salutavi e ci facevi festa quando arrivavamo a casa.

Su quei prati e tra quelle colline c’è tanto cibo, acqua e sole e potrete stare tutti bene al caldo sia d’estate che d’inverno.

Ritroverai quei cani che erano vecchi e malati e che ora sono di nuovo forti e vigorosi. Quelli che erano feriti o storpi e ora sono di nuovo integri e energici, proprio come noi li ricordiamo e li rivediamo nei sogni dei giorni e dei bei tempi passati insieme.

Al Ponte dell’Arcobaleno, ognuno di voi sarà felice e contento, tranne che per una piccola cosa: ognuno di voi, ogni tanto, nelle pause tra i giochi, sentirà la mancanza delle persone che ha molto amato, quelle persone che, partendo, avete dovuto lasciare indietro…

Un giorno, caro Zagor, ti accorgerai che mentre tutti i tuoi amici corrono e giocano insieme a te, uno di loro improvvisamente si arresterà per guardare lontano, verso l’orizzonte. I suoi occhi diventeranno all’improvviso lucidi e attenti, inizierà a tremare per l’impazienza: tutto ad un tratto si staccherà dal gruppo e comincerà a correre, volando sul verde prato, sempre più veloce… sempre più veloce….

Ha riconosciuto qualcuno dei suoi padroncini, venuto a trovarlo, e quando finalmente vi sarà arrivato vicino si stringeranno in un forte abbraccio pieno di gioia, per non lasciarsi mai più. Una pioggia di baci felici bagnerà tutto il suo viso, le sue mani accarezzeranno di nuovo l’amata testolina e i suoi occhi fisseranno ancora una volta i suoi fiduciosi occhietti, per tanto tempo lontano dalla sua vita ma mai assente dal suo cuore.

Allora attraverseranno insieme il Ponte dell’Arcobaleno……. 🌈

Ti abbiamo voluto tanto bene caro Zagor, che tu possa continuare a essere felice al Ponte dell’Arcobaleno… Virginia ❤ Giuseppe ❤ Nicoletta ❤ Carlo ❤