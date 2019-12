Positano e Praiano navette per studenti dopo frana Amalfi? La fine del 2019 è stata fra le peggiori, ma l’inizio del 2020 non sarà dei migliori. Dopo il disastro idrogeologico il disagio per i pendolari e soprattutto per gli studenti sarà di non poco conto, improponibili i mezzi pubblici, visto che il servizio alternativo della SITA è per Agerola, si pensa, come avviene per Maiori da Salerno, al car sharing, che va bene per i pendolari ma non per gli studenti. Una esperienza simile fu fatta qualche anno fa dai Fusco di Positano per l’alberghiero di Maiori “È stato massacrante, partenza alle 6 e ritorno alle 14, mentre staziona amo al porto dove abbiamo anche dovuto pagare al Comune” Le vie del mare improponibili da Positano e Praiano con i moli dissestate e le condizioni meteo avverse. Si spera solo si risolvere al più presto, almeno col senso unico alternato, ma intanto per i primi giorni occorrerà organizzarsi