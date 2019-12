Positano. Positanonews consegna il calendario 2020 al Capitano D’Angelantonio ed il Maresciallo Nastro

Positano. Positanonews approda al Comando dei Carabinieri, in compagnia del brillante Capitano del Comando di Amalfi Umberto D’Angelantonio in foto sulla sinistra e del Maresciallo Rosario Nastro, comandante della stazione di Positano.

Abbiamo consegnato il nuovo calendario Positanonews 2020 ai Carabineri per i migliori auguri di un sereno Natale ed anno nuovo ai Marescialli della Compagnia di Amalfi e Positano che quotidianamente prevengono crimini e vigilano sulle nostre strade.

Un omaggio più che dovuto a coloro che rischiano la vita per proteggerci e sono sempre pronti ad intervenire in caso di emergenze che sono all’ordine del giorno in Costiera Amalfitana soprattutto per la viabilità dopo il caso della frana a Maiori.

Da Positanonews gli auguri più sinceri di un sereno Natale ed un anno nuovo colmo di successi, a tutti i Carabinieri della Costa d’Amalfi.