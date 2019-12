Positano porta la danza a Kiev. Terzo posto per le ragazze di Alessandra Ginevra

Tra il 29 novembre ed inizio dicembre si è si è tenuto il Feel The Beat in Ucraina, a Kiev. Tanti nomi importanti nel mondo della danza e numerose anche le scuole partecipanti. Tra le tante spicca anche una scuola danza positanese.

La stagione si è conclusa al meglio con la partecipazione della scuola +Positano Dana diretta da Alessandra Ginevra (in foto con il trofeo) alla competizione Feel The Beat in Kiev. Le ragazze di Positano si sono classificate al terzo posto: “Soddisfazioni, Emozioni grazie ragazze anche a Kiev vincitrici” scrive Alessandra sui social. Sono 13 le ragazze insignite del premio, categoria modern-contemporary, con un ballo su una coreografia di Alessandra Ginevra e Luca Pasquariello.

La città di Positano e Positanonews si complimentano vivamente con: Nolli Ivana, Esposito Ginevra, Marin Malina Ioana, Lucibello Martina, Milano Ida, Ametrano Noemi, Rispoli Martina, Mandara Lidia, Mandara Anna, Martorelli Isabella,Mastro Paola,Russo Alice,De Martino Martina e la loro direttrice Alessandra Ginevra.