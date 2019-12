Positano, poche corse SITA per Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo una delle proteste dei pendolari:

“Giro 3 domande sulla SITA a qualche giornalista nel caso ritenga opportuno approfondire.

1) Perché la tratta Sorrento-S.Agnello-Piano di Sorrento-Positano-Praiano-Amalfi.. che..attenzione ricordiamo che è completamente differente da quella Amalfi Sorrento via S.Agata risulta costantemente mortificata, sia come numero di corse, che come orari in particolare di inverno?

2) E normale che i cittadini locali praticamente non possono mai usufruire, in maniera decente, del servizio pubblico, pur essendo la SITA l’unica concessionaria? Questo perché d’estate le corse sono tantissime..e ci mancherebbe… ma sempre strapiene, invece d’inverno le cose sono ridotte a dir poco all’osso, con orari ridicoli…cosa che invece stranamente non avviene per la maggior parte delle altre tratte. Per non parlare poi dei cittadini di Praiano e Positano che pur avendo la necessità di raggiungere le località di Meta-Piano di Sorrento-S.Agnello sono costretti ad arrangiarsi con le pochissime corse che fanno questa tratta. Ricordiamo che invece le altre seguono il percorso Colli di Fontanelle-Priora loc. vicino S.Agata-Sorrento.

3) Come funzionano i rimborsi regionali e come vengono erogati soprattutto come funzionano questi rimborsi quando ci sono delle interruzioni con relative e drastiche riduzioni di corse?”