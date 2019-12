Positano, pallini di piombo feriscono gatti: scatta la denuncia della padrona

Positano, una terribile vicenda che mai si vorrebbe raccontare, quella accaduta alcuni giorni or sono. Il gesto disumano, irresponsabile e vigliacco di colui che, per cause sconosciute, ha sparato ad alcuni gatti in Via Boscariello. Il padrone vedeva il lamentarsi dei suoi poveri gatti , con febbre e malori, e li ha dunque portati dai veterinari. Il medico ha notato qualche ferita sospetta ed ha immediatamente provveduto con l’ecografia, notando pallini di piombo, probabilmente di un arma a moschettone. Fortunatamente i piombini non hanno leso organi vitali ed i gatti non sono in pericolo di vita.

Ora, inevitabilmente è scattata la denuncia verso ignori da parte della padrona dei poveri gatti, che affida le indagini ai Carabinieri di Positano. Una situazione non del tutto nuova per i militari, poichè non è la prima volta che avvengono questi atti malvagi, basti pensare alla vicenda nella zona di Montepertuso: circa due anni fa per lo stesso fenomeno ci fu l’appello del comitato spontaneo “Uniti per Chicca” al Sindaco Michele De Lucia ad attivarsi. L’uccisione degli animali prevede infatti una pena da quattro mesi a due anni di reclusione.