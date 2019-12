Positano. Oggi pomeriggio tutti in Piazza dei Racconti per ballare al ritmo latino

Positano. Alle 17.00 di oggi, lunedì 16 dicembre, l’appuntamento per tutti, grandi e piccini, è in Piazza dei Racconti dove si ballerà al ritmo latino con le Associazioni “Latin Club” e “Angel e Devil”. Un’occasione per trascorrere qualche ora in piacevole compagnia, ballando oppure semplicemente guardando chi desidererà farlo. Il tutto in un’atmosfera accogliente e piacevole.