Positano. Oggi non perdete la tombolata per gli Anziani presso l’Asilo “Luigi Rossi”

Positano, costiera amalfitana. Oggi, mercoledì 18 dicembre, è la giornata dedicata ad uno dei classici ed intramontabili giochi di società del periodo natalizio, la Tombola. L’appuntamento è alle ore 16.00 presso l’Asilo “Luigi Rossi” per l’immancabile tombolata per gli Anziani per la quale si ringrazia l’organizzazione e la disponibilità della Croce Rossa Italiana. Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dello stare insieme.