Positano. Oggi la presentazione del libro”Da Ulisse all’ambulanza: le sirene tra mito e storia” di Giuseppe Sabella

Positano, Costiera Amalfitana. Questa mattina alle ore 10.00 si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Sabella “Da Ulisse all’ambulanza : Le Sirene tra mito e storia” presso la Pinacoteca Comunale.

Un’opera davvero intrigante soprattutto dal punto di vista storico, poiché l’autore dopo un lavoro compiuto da diversi anni e dalla ricca bibliografia, include gli ultimi risvolti nella ricerca epigrafica e dell’archeologia subacquea su questo tema: elemento chiave in questo studio sono le tecniche di costruzione navali della civiltà micenea, per testare se le imbarcazioni di queste popolazioni fossero in grado di affrontare rotte in alto mare. Proprio i micenei sembrano aver portato il culto delle sirene sulle nostre coste.

“Da sempre svelare e spiegare il valore storico di eventi racchiuso in un mito, è per lo studioso un’appetibile sfida non solo professionale, ma soprattutto personale. L’esperienza consolidata nella ricerca storiografica ha ormai riconosciuto che in ogni mito persista questa verità nucleare. Così, sulla falsa riga del mito delle Sirene, si cercherà di sbrogliare la matassa di eventi trasfigurati in quella narrazione, solo in parte leggendaria, per restituire un’attendibile ricomposizione di ciò che accadde lungo le nostre coste tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo”.