Positano. Oggi la pista di pattinaggio rimarrà chiusa per condizioni meteo avverse

La Piazza dei Racconti, dallo scorso 11 dicembre, è stata trasformata in una fantastica pista di pattinaggio su ghiaccio ecologico per l’intrattenimento di giovani, adulti e soprattutto bambini.

La grande novità del Positano Christmas Time 2019-2020, purtroppo non sarà disponibile questa sera del 13 dicembre, a causa di condizioni meteo avverse.

Intanto, ricordiamo i giorni e gli orari di apertura al pubblico, per tornare a divertirsi a tutti momenti di svago sui pattini per tutto il periodo delle festività natalizie. La pista rimarrà aperta dalle 15:30 alle 21:00 nei giorni feriali e nelle fasce orarie 10:00 – 13.00 e 15:30 – 21:00 per i festivi, fino al giorno 11/01/2020.

La spettacolare pista è pronta a riaprire domani per portare nuovamente l’entusiasmo e la magia del Natale nel cuore dei positanesi, ma non solo.