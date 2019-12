Positano. Il nostro uomo al fronte Sebastiano Massina oggi alla Sagra della Zeppola

In questo momento, a Positano, si trova Sebastiano Massina, uomo che ha fatto dal Kosovo all’Afghanistan con i nostri militari italiani. Il nostro uomo al fronte, si è messo oggi a disposizione per la Sagra della Zeppola, che si tiene oggi per l’ultimo giorno dopo l’enorme successo ottenuto nella giornata di ieri. Approfittiamo dell’occasione per porgergli i nostri più sinceri auguri per i suoi cinquant’anni!